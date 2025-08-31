Tunisie : orages locaux et pluies éparses attendus ce dimanche soir

Selon un bulletin de suivi publié dimanche par l’Institut national de la météorologie, des cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses ont été observées sur les régions ouest du nord et du centre, en cette fin de journée et en début de soirée, tandis que le reste du pays connaît un ciel peu nuageux.

Les vents soufflent du secteur sud, assez forts près des côtes nord et sur les hauteurs, faibles à modérés ailleurs, mais se renforçant progressivement dans le golfe de Hammamet, avec des rafales pouvant dépasser temporairement les 60 km/h lors des passages orageux.

La mer est agitée au nord, peu agitée sur les autres côtes avant de devenir localement agitée dans le golfe de Hammamet. Les températures nocturnes varieront généralement entre 26 et 32 °C, et avoisineront 24 °C sur les reliefs.