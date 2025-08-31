Pénurie de médicaments : dépendance aux importations et crise financière pointées du doigt

La pénurie de médicaments en Tunisie continue de susciter l’inquiétude, le Syndicat des pharmaciens d’officine (SPOT) en identifiant plusieurs causes.

Selon son secrétaire général adjoint, Aymen Khelifi, il s’agit à la fois d’un problème lié à l’offre mondiale, avec la raréfaction de certaines matières premières et l’arrêt de production de certains traitements par des laboratoires, mais aussi d’une difficulté propre au pays. En effet, la Pharmacie centrale, seule habilitée à importer et distribuer les médicaments, traverse une grave crise financière qui l’empêche de reconstituer ses stocks et de répondre à la demande.

Cette situation conduit non seulement à des ruptures ponctuelles mais accentue aussi la dépendance de la Tunisie vis-à-vis des importations, retardées par des procédures administratives longues lorsqu’il s’agit d’introduire un substitut.