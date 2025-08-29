Tunisie : grève nationale des taxis individuels durant les trois premiers jours de la rentrée scolaire

Les conducteurs de taxis individuels ont annoncé un mouvement de grève nationale de trois jours, prévu les 15, 16 et 17 septembre prochains, coïncidant avec la rentrée scolaire.

Cette décision a été confirmée par Nader Kagdghli, président du syndicat de base des taxis individuels, lors de son intervention sur Diwan FM. Il a souligné que les revendications portent principalement sur la révision à la hausse des tarifs du compteur, gelés depuis 2022, ainsi que sur l’octroi des licences aux ayants droit. Selon lui, le ministère du Transport adopte une politique de « tergiversation et de retard », alors que le secteur du transport public non organisé en Tunisie traverse une crise profonde et nécessite des mesures urgentes pour sa survie.

Cependant, le choix de ces dates suscite des critiques, car la grève risque de perturber fortement les déplacements des élèves, des enseignants et des parents au moment crucial de la rentrée scolaire.