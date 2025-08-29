Météo Tunisie : orages, pluies et baisse des températures attendus ce week-end

Des nuages parfois denses sur le Nord et le Centre avec des cellules orageuses accompagnées de Pluies. Ces précipitations s’étendront localement aux régions du Sud, où elles seront parfois abondantes, l’après-midi, notamment dans les gouvernorats du Kef, Siliana, Zaghouan, Kasserine, Sidi Bouzid et Kairouan, avec des chutes de grêle dans des endroits limités, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur nord fort à relativement fort près des côtes Est et sur le Sud, où il soulèvera localement du sable, et faible à modéré sur le reste des régions. Sa vitesse dépassera temporairement 80 km/h sous forme de rafales.

La mer sera moutonneuse dans le nord et très agitée à agitée dans les côtes Est. Les températures seront baisse. Les maximales seront comprises entre 29 et 35 degrés C dans le nord, le centre et le Sud-est, entre 36 et 41 degrés C dans le reste des régions et atteindront 43 C dans l’extrême sud.