Firas Katoussi éliminé en quarts de finale du Grand Prix Challenge de taekwondo en Corée

Le champion olympique tunisien Firas Katoussi a été éliminé en quarts de finale du Grand Prix Challenge de taekwondo de Mujo en Corée du Sud, après sa défaite face à l’Américain Victor Rodriguez sur les scores de (14-9, 8-3), jeudi matin.

Katoussi avait bien entamé la compétition, en s’imposant d’abord contre le Chinois Mingkuan Ming (6-3, 4-3) puis face au Tchèque Tomas Sittek (14-4, 6-1).

Pour rappel, Firas Katoussi est l’actuel champion olympique en -80 kg, sacré aux Jeux olympiques de Paris 2024.