UGTT : menaces de “syrianisation” de Joe Wilson jugées inacceptables par les partis tunisiens

Le Courant populaire et le parti unifié des patriotes démocrates (Al-Watad) ont fermement condamné, mardi, les déclarations du sénateur américain Joe Wilson à propos de la marche de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) du 21 août courant, estimant qu’il s’agit d’une « ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie ».

Le 22 août courant, via la plateforme X, le sénateur américain Joe Wilson a commenté la marche de l’UGTT qui a eu lieu jeudi, 21 août, estimant qu’il s’agit d’une des plus grandes manifestations de protestation ayant éclaté en Tunisie depuis plusieurs mois et proférant des menaces de “syrianisation” contre notre pays.

Dans une déclaration publiée, aujourd’hui, le Courant populaire a souligné que la souveraineté et l’indépendance de la Tunisie ainsi que la liberté de son peuple sont “sacrées” et qu’il n’est plus question de voir se reproduire, quel qu’en soit le prix, le scénario d’une démocratie imposée par l’OTAN au moyen du “génocide et de la division”.

Face à ces déclarations, le parti appelle à renforcer le front interne et à se mobiliser en vue de défendre la liberté et la souveraineté du peuple Tunisien, pressant les forces politiques, quelles que soient leurs divergences, de faire face à toute forme d’ingérence étrangère dans les affaires de notre pays et d’établir une “nette ligne de démarcation” entre “opposition nationale” et “mercenaires”.

Pour sa part, le parti unifié des démocrates patriotes (courant de Mongi Rahoui) a fustigé les propos tenus par le sénateur américain, déplorant “une ingérence manifeste dans la souveraineté de la Tunisie” s’inscrivant dans le cadre des manœuvres orchestrées par les milieux impérialistes occidentaux visant notre pays depuis le processus du 25 juillet.

Le parti a également vilipendé les menaces de “syrianisation” proférées par le sénateur américain contre notre pays, faisant part de sa profonde indignation face au “mutisme” affiché par les “pseudo-défenseurs” du patriotisme, de la souveraineté et des libertés à l’égard de ces propos injustifiés.