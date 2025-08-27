SOS Villages d’Enfants lance un appel aux dons pour la rentrée scolaire 2025-2026

L’association des villages SOS s’emploie à garantir la réussite de la prochaine rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 à plus de 5298 élèves et étudiants, pris en charge par cette association.

Elle a souligné dans un communiqué publié mercredi, que les coûts de la rentrée scolaire s’élèvent à plus de 2 millions 741 mille dinars, précisant que ce montant sera consacré uniquement à l’achat des fournitures scolaires (cartables, cahiers, manuels et autres) et des vêtements (tabliers, vêtements de sport et chaussures)

L’association a appelé tous les tunisiens, personnes physique ou morale, à soutenir cette initiative à travers des dons sur le lien consacré à la rentrée scolaire:

https://www.sosve.tn/rentree-scolaire-digitale

ou sur le lien permanent: http://sosve.tn/don-en-ligne, ou à travers un virement bancaire et postal sur les comptes de l’association des villages SOS et des villages mentionnés sur son site officiel.

L’association a indiqué que le taux de réussite des élèves pris en charge dans les villages SOS est passé à 74 pc, notant que 95 pc des étudiants ont enregistré d’excellents résultats avec un taux de réussite de 67 pc au baccalauréat, au cours de cette année scolaire.