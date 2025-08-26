« Les Tunisiens meurent ! » : le cri de détresse qui interrompt le one-man show de Karim Gharbi

Lors d’un spectacle de Karim Gharbi au Kram, un moment d’humour s’est transformé en cri de détresse révélateur d’une douleur collective. Alors que l’humoriste ironisait sur les lenteurs administratives et les pénuries de médicaments, une spectatrice, bouleversée, a éclaté en sanglots et lancé : « Les Tunisiens sont en train de mourir ! »

Une scène poignante qui a marqué les esprits et trouvé un large écho sur les réseaux sociaux, tant elle reflète le quotidien de milliers de familles confrontées au manque de traitements. Cette réaction survient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par le décès récent de jeunes patients privés de leurs médicaments vitaux, et par les efforts encore insuffisants du ministère de la Santé pour endiguer cette crise.

Entre douleur individuelle et indignation collective, l’épisode met en lumière l’urgence d’une réponse concrète face à une pénurie qui met en péril le droit fondamental à la santé en Tunisie.