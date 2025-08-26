Le fonds souverain norvégien se retire de Caterpillar et de cinq banques israéliennes

Le fonds souverain norvégien, le plus grand au monde avec des actifs évalués à 2 000 milliards de dollars, a annoncé son retrait de la société américaine Caterpillar ainsi que de cinq banques israéliennes, invoquant des raisons éthiques.

Dans un communiqué, le Conseil de l’éthique du fonds a souligné que les équipements de Caterpillar, notamment ses bulldozers, sont utilisés par les autorités israéliennes dans des opérations de démolition jugées illégales en Cisjordanie et à Gaza, constituant ainsi de graves violations du droit international humanitaire.

De même, les banques concernées – Hapoalim, Leumi, Mizrahi Tefahot, First International Bank of Israel et FIBI Holdings – sont accusées d’avoir facilité financièrement le maintien et l’expansion des colonies israéliennes, déclarées illégales par la Cour internationale de justice. Cette décision reflète la volonté du fonds de se conformer strictement aux critères éthiques établis par le parlement norvégien pour ses investissements mondiaux.