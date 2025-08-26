La Poste tunisienne met à disposition des étudiants des Wallets e-Dinar gratuits pour le paiement en ligne

La Poste Tunisienne a annoncé, lundi, la mise à disposition gratuite de portefeuilles numériques «Wallets e-Dinar», pour les étudiants dans l’ensemble de ses bureaux, afin de faciliter le paiement à distance des frais d’inscription pour l’année universitaire 2025-2026.

Ces portefeuilles sont sécurisés, faciles à utiliser et valables pendant 10 ans. Ils peuvent être rechargés avec un montant allant jusqu’à 3000 dinars, indique la Poste, ajoutant qu’aucun frais n’est appliqué lors de l’opération d’inscription.

Et de préciser que les étudiants ont également la possibilité d’effectuer leur inscription universitaire à distance en utilisant la carte « e-Houwiya jeune ».

D’autres moyens de paiement électronique sont également proposés par la Poste, notamment, « l’e-Dinar Smart », l’« e-Dinar Corporate », l’« e-Dinar Postier », « la carte Salaire » ainsi que la carte « Visa Electron ».

Enfin, un centre d’appel est mis à la disposition des étudiants au numéro 1828, afin de les accompagner, répondre à leurs questions et leur fournir toutes les informations utiles concernant l’inscription universitaire à distance pour l’année 2025-2026.