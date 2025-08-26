Journée internationale du chien : pourquoi célébrer nos fidèles compagnons le 26 août ?

Chaque 26 août, le monde entier célèbre la Journée internationale du chien, une occasion de rappeler l’importance de cet animal qui accompagne l’homme depuis des millénaires. Créée en 2004 aux États-Unis par la comportementaliste Colleen Paige, cette journée, soutenue par le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), vise à mettre en avant non seulement le rôle essentiel des chiens dans notre quotidien, mais aussi la nécessité de protéger leur bien-être.

Au-delà de leur fidélité, les chiens contribuent dans de nombreux domaines : sauvetage, assistance aux personnes handicapées, travail auprès des forces de sécurité ou encore simple présence affective. En France comme ailleurs, cette célébration donne lieu à des événements variés – journées d’adoption, démonstrations de chiens de travail, conférences et ateliers de sensibilisation.

Mais au-delà des festivités, l’objectif reste le même : alerter sur la maltraitance et l’abandon, encore trop répandus, et encourager une adoption responsable. En somme, cette journée rappelle que le chien n’est pas seulement le « meilleur ami de l’homme », mais un compagnon indispensable qui mérite respect, protection et reconnaissance.