Tunisie : trois mois de prison pour l’homme ayant battu le chien Rocky à coups de barre de fer

Un homme reconnu coupable d’avoir violemment agressé le chien « Rocky », battu à coups de barre de fer dans un acte barbare, et dont les blessures avaient tragiquement conduit à la mort, a été condamné à trois mois de prison ferme, a annoncé ce lundi 25 août 2025 la présidente de l’association Arrahma de protection des animaux, Jamila Ammar.

Intervenant sur Diwan FM, elle a salué la décision du juge, tout en rappelant que l’arsenal juridique tunisien en matière de défense des droits des animaux demeure obsolète et insuffisant. Elle a ainsi exhorté l’Assemblée des représentants du peuple à adopter des lois plus sévères et véritablement dissuasives pour lutter contre la maltraitance animale, soulignant l’urgence d’une réforme législative afin de mieux protéger les animaux et de rendre justice à des victimes comme Rocky.