Tunisie : 200 tonnes de viande ovine importées dès la semaine prochaine

Le ministère du Commerce entamera, dès la semaine prochaine, l’importation de 200 tonnes de viande ovine réfrigérée, à raison de 20 tonnes par semaine, dans le cadre d’un plan visant à réguler le marché et à renforcer l’offre disponible.

Selon Ramzi Trabelsi, directeur de l’Observatoire national de l’approvisionnement et des prix, le prix de vente au public a été fixé à 38,900 dinars le kilogramme. Cette décision intervient dans un contexte marqué par une pression accrue sur le marché local des viandes rouges, conséquence de la baisse de la production due aux années de sécheresse, ce qui a entraîné une diminution de l’offre et une flambée des prix.