Météo Tunisie : orages, pluies et risque de grêle ce lundi après-midi

Temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions de avec des cellules orageuses locales l’après-midi sur les régions ouest du centre et du sud accompagnées de pluies.

Des chutes de grêle sont prévues dans certains endroits et ensuite dans des régions de l’est.

Vent de secteur sud au nord et au centre et de secteur est au sud faible à modéré à relativement fort l’après-midi près des côtes et au sud, où il sera accompagné de vents de sable locaux.

La vitesse du vent atteindra provisoirement 70km/h sous forme de rafales lors des orages. Mer calme à peu agitée.

Les températures sont en légère hausse, les maximales sont situées entre 30 et 36 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 37 et 43 degrés sur le reste de régions avec des vents de sirocco locaux.