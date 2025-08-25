Éducation : grève sectorielle prévue le 7 octobre pour défendre les droits des enseignants

La commission sectorielle mixte de l’enseignement de base et secondaire du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba) réunie ce lundi au siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a décidé la mobilisation de ses structures syndicales pour protester jeudi 28 août devant le ministère de l’Éducation, a indiqué le secrétaire général adjoint de l’Union générale de l’enseignement de base, Ikbal Azabi.

Azabi a ajouté dans une déclaration aujourd’hui à l’agence TAP que la manifestation prévue jeudi prochain intervient dans un contexte qu’il qualifie de « violation du droit syndical et de blocage du dialogue et des négociations avec le ministère de l’Éducation sur les revendications professionnelles et matérielles des enseignants ».

Il a souligné que la réunion de la commission sectorielle mixte de l’enseignement de base et secondaire de la région du Grand Tunis a pour objectif de mobiliser les structures syndicales en vue d’observer une grève sectorielle le 7 octobre prochain.

“les principales revendications de la fédération générale de l’enseignement de base portent sur le mouvement des directeurs qui s’est déroulé en dehors des formules légales et la négociation conjointe entre le ministère et la fédération, en plus des revendications relatives au règlement de la situation des enseignants se trouvant dans l’échelle professionnelle A 3 et à l’augmentation des salaires » a-t-il fait savoir.