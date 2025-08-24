Enfant et animal errant : faut-il caresser, adopter ou éviter le contact ?

Lorsqu’un enfant croise un animal errant dans la rue, il est naturel qu’il ressente l’envie de jouer ou de caresser, mais la prudence reste de mise.

Comme l’explique la vétérinaire Dr Amira Ben Zdira, il ne faut jamais encourager un contact direct avec un animal inconnu, en raison des risques liés à la rage, aux morsures ou à la transmission de parasites. La démarche la plus sûre consiste à confier l’animal à un adulte, puis à consulter un vétérinaire afin de vérifier son état de santé et prévenir toute maladie transmissible. Si une adoption est envisagée, il est essentiel de soigner et de traiter l’animal correctement, tout en respectant les consignes d’hygiène de base : éviter de porter les mains à la bouche après un contact, se laver soigneusement les mains et, en cas de présence d’autres animaux à la maison, prévoir une période de quarantaine d’une à deux semaines. Ainsi, l’enfant peut développer compassion et sens des responsabilités envers les animaux, mais toujours dans un cadre sécurisé et sous la surveillance d’un adulte.