Premier League : Chelsea écrase West Ham 5-1 malgré l’absence de Cole Palmer

Chelsea a libéré sa puissance offensive contre une faible équipe de West Ham (5-1), vendredi en ouverture de la 2e journée de Premier League, même en l’absence du meneur Cole Palmer, blessé durant l’échauffement.

Le pépin physique visant le N.10 a constitué la seule ombre au tableau pour les “Blues” du défenseur français Wesley Fofana, revenu à la compétition cinq mois après une blessure aux ischio-jambiers.

L’arrière central de 24 ans a remplacé en seconde période Trevoh Chalobah, le dernier buteur du soir (58e, 5-1) après Joao Pedro (15e, 1-1), Pedro Neto (23e, 2-1), Enzo Fernandez (24e, 3-1) et Moises Caicedo (54e, 4-1).

Chelsea se rassure offensivement après son match nul inaugural en championnat contre Crystal Palace (0-0), lors duquel le récent vainqueur du Mondial des clubs avait dominé, sans toutefois marquer.

L’inquiétude se renforce en revanche du côté de West Ham, déjà battu lourdement par le promu Sunderland (3-0) samedi, et lâché par une partie de ses supporters à mesure que le score s’alourdissait, vendredi.

Les “Hammers” ont pourtant frappé fort, d’entrée, sur un superbe tir puissant de Lucas Paqueta (6e, 0-1), mais leur défense a ensuite craqué de toutes parts, notamment sur coups de pied arrêtés.