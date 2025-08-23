Innovation : un implant 3D pour réparer le cœur après un infarctus

Un groupe de chercheurs suisses a annoncé, ce samedi, une avancée scientifique majeure avec la mise au point d’une riche cardiaque imprimée en 3D, conçue pour réparer les tissus du muscle cardiaque endommagés à la suite d’un infarctus.

Fruit d’une collaboration entre l’École polytechnique fédérale et l’hôpital universitaire de Zurich, cette innovation se compose d’un maillage fin recouvrant la zone lésée, soutenu par un cadre polymère résistant à la pression sanguine et biodégradable. Elle intègre également un gel contenant des cellules vivantes du myocarde, capables de croître et de s’intégrer aux tissus naturels jusqu’à la disparition complète du support artificiel. Selon le professeur Robert Katzschmann, l’objectif n’est pas seulement de combler les pertes, mais de restaurer totalement le tissu cardiaque et de favoriser sa régénération. Les essais se poursuivent actuellement sur des modèles animaux avant une future application clinique chez l’homme.