Fuites audio : Netanyahu accusé d’avoir ignoré les alertes avant le 7 octobre

De nouvelles fuites audio diffusées par la chaîne israélienne 12 jettent une lumière encore plus crue sur les responsabilités de Benyamin Netanyahu dans les événements du 7 octobre 2023.

L’ancien chef du renseignement militaire, Aharon Haliva, y affirme que le Premier ministre avait été clairement informé de la menace d’un conflit majeur, des alertes stratégiques ayant été transmises à son bureau ainsi qu’aux services du Mossad et du Shin Bet. Haliva dénonce un dirigeant qui aurait volontairement réduit ses rencontres avec les responsables du renseignement pour éviter d’entendre des évaluations dérangeantes. Selon lui, tout était documenté dans des notes officielles comportant des avertissements précis, mais aucune mesure n’a été prise. Démissionnaire depuis avril 2024, Haliva insiste sur la gravité de cette négligence, estimant que dans tout autre État, une telle situation aurait entraîné la démission immédiate des dirigeants concernés. Ces révélations viennent renforcer la pression de l’opposition et des familles d’otages, alors que Netanyahu continue de nier toute responsabilité directe.