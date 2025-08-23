Flottille pour Gaza : lancement d’une collecte de dons en Tunisie du 22 août au 4 septembre 2025

La Flottille maghrébine “Soumoud” a annoncé, vendredi, le lancement d’une campagne de collecte de dons pour financer la participation tunisienne à la Flottille mondiale visant à briser le blocus de Gaza.

Les fonds collectés seront destinés essentiellement à l’achat et à l’équipement de navires. La collecte étant prévue chaque jour, du 22 août courant au 4 septembre 2025 inclus, au siège de la campagne (61, rue de la Gare, Tunis) de 09h00 à 19h00.

Dans un communiqué publié, vendredi, les organisateurs de la flottille précisent que les dons seront collectés auprès des citoyens tunisiens munis d’une carte d’identité nationale, ajoutant qu’aucune contribution anonyme ni chèque bancaire ne sera accepté.

Afin de garantir un surcroît de transparence, la collecte sera effectuée exclusivement au siège de la campagne auprès de deux personnes habilitées à cet effet et portant un badge sous supervision d’un expert-comptable et d’un huissier de justice.

Les donateurs doivent présenter l’original de la CIN ou du passeport et reçoivent en contrepartie un récépissé mentionnant l’identité complète, le montant versé ainsi que le numéro CIN.

Les fonds résiduels, après couverture des dépenses de la flottille, seront versés au bureau de l’UNRWA dans la bande de Gaza, indiquent les mêmes sources.

Les membres de la Flottille mondiale pour Gaza ont annoncé, début août, le démarrage des préparatifs logistiques en prévision de départs attendus d’Espagne le 31 août 2025 et de Tunisie le 4 septembre 2025.