Bundesliga : le Bayern Munich écrase Leipzig 6-0 avec un triplé de Harry Kane

Le Bayern Munich a remporté le match d’ouverture du Championnat d’Allemagne en corrigeant le RB Leipzig 6 à 0 avec un triplé de Harry Kane et un doublé de Michael Olise, une nouvelle fois étincelant, vendredi soir à l’Allianz Arena.

Michael Olise a ouvert la marque à la 27e minute. Luis Diaz a doublé la mise cinq minutes plus tard (32e) et Olise y est allé de son doublé (42e),le quatrième sous les couleurs munichoises. Harry Kane a alourdi l’addition en seconde période avec un coup du chapeau en 14 minutes (64e, 74e, 78e).

Les Munichois prennent anecdotiquement la tête au classement en attendant les autres rencontres de la première journée samedi et dimanche, notamment le Bayer Leverkusen, vice-champion 2025 et champion 2024, qui accueille Hoffenheim samedi (15h30), alors que Dortmund se déplace à St. Pauli

(18h30).