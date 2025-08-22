Une robe à 100 000 dinars : Ahlam clôture en beauté le Festival de Carthage 2025

La chanteuse émiratie Ahlam a ébloui le public lors de la soirée de clôture de la 59ᵉ édition du Festival international de Carthage, en apparaissant dans une somptueuse robe signée par le célèbre créateur libanais Zuhair Murad.

Issue de la collection automne-hiver 2025/2026, cette tenue d’exception, d’une valeur estimée à 29 000 euros (près de 100 000 dinars tunisiens), a été confectionnée avec des pierres précieuses de la maison Swarovski, auxquelles la star aurait ajouté, selon la journaliste tunisienne spécialisée en mode Chaima Kaouana Bahr, quelques pierres supplémentaires en guise de touche personnelle.

La robe, d’un éclat argenté et entièrement brodée de détails raffinés, se distinguait par ses manches longues et son éclat sous les projecteurs, offrant à Ahlam une allure à la fois élégante et majestueuse pour ce moment de clôture prestigieux.