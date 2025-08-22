Retour de Sherine Abdel Wahab à Hossam Habib : son avocat alerte sur son état mental

La crise autour de la chanteuse égyptienne Sherine Abdel Wahab connaît un nouvel épisode marqué par une grande confusion. Alors que des rumeurs annoncent son retour auprès de l’artiste Hossam Habib, son avocat, Me Yasser Kantoush, a publié un communiqué alarmant évoquant un « effondrement psychologique » et appelant les ministères de la Culture et de la Santé à intervenir en urgence pour la protéger.

Il affirme avoir été témoin de pressions continues sur la star et révèle qu’elle l’a contacté en détresse, avant qu’il ne décide finalement de se retirer de sa défense en raison de la présence persistante de la personne qu’il juge responsable de sa souffrance. De son côté, Hossam Habib a démenti catégoriquement ces déclarations, assurant que Sherine va bien et qu’aucun problème n’existe entre eux. Ce contraste entre les versions entretient un climat de mystère et d’inquiétude autour de la chanteuse, dont la santé psychologique et l’avenir artistique préoccupent fortement ses admirateurs.