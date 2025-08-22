Myrtille en Tunisie : un super-fruit exporté mais absent de nos assiettes

Bien que la Tunisie soit un important producteur de myrtilles destinées en grande partie à l’exportation, ce fruit reste encore largement absent des habitudes alimentaires locales.

Pourtant, ses vertus pour la santé, notamment dans la prévention des maladies cardiovasculaires, mériteraient de le placer au cœur de notre cuisine quotidienne. Introduire la myrtille dans la tradition culinaire tunisienne, que ce soit dans les petits-déjeuners, les desserts ou même certaines recettes revisitées, offrirait une manière simple et naturelle de profiter de ses bienfaits.

Valoriser davantage ce fruit sur le marché national permettrait non seulement d’améliorer la santé publique, mais aussi de renforcer une consommation locale autour d’un produit déjà cultivé sur nos terres.