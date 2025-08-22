Météo soir en Tunisie : fortes rafales et visibilité réduite prévues dans le sud

Ce vendredi soir, le sud de la Tunisie sera particulièrement exposé à des conditions météorologiques instables, avec des vents forts à localement violents et des tourbillons de sable susceptibles de réduire la visibilité, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Dans le nord et le centre, le ciel restera partiellement nuageux avec quelques pluies éparses sur les hauteurs de l’ouest, avant un éclaircissement progressif. Les vents souffleront du nord dans le nord du pays et de l’est sur le centre et le sud, avec des rafales pouvant dépasser 60 km/h dans le sud.

La mer sera très agitée au nord et agitée ailleurs, tandis que les températures nocturnes varieront entre 21°C sur les hauteurs ouest et 31°C dans l’extrême sud. L’INM appelle à la prudence sur les routes, en particulier dans les zones désertiques, et recommande aux pêcheurs de rester vigilants le long des côtes nord.