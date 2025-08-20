Tunisie : disponibilité accrue et baisse des prix des cahiers non subventionnés

Samir Mouelhi, vice-président de la Chambre des fabricants de cahiers scolaires, a affirmé que les prix des cahiers subventionnés et numérotés restent inchangés depuis six ans. Ainsi, le cahier de 24 pages est vendu à 430 millimes, celui de 48 pages à 930 millimes et le cahier de 72 pages à 1 400 millimes.

Il a précisé que la quantité subventionnée a été portée cette année à 5 000 tonnes, après l’ajout de 1 000 tonnes par le ministère du Commerce, contre 4 000 tonnes l’an dernier, afin de répondre à la demande croissante. Par ailleurs, le marché propose également des cahiers non subventionnés en quantités importantes, avec des prix légèrement inférieurs à ceux de l’année précédente grâce à la baisse des cours mondiaux du papier et aux efforts des industriels.

Mouelhi a enfin souligné que 95 % des cahiers disponibles sont d’origine nationale, fabriqués avec une qualité reconnue et exportés vers les marchés européens et africains.