Médecine nucléaire en Tunisie : réduction des délais d’attente et ouverture de nouvelles structures hospitalières

Le ministère de la Santé prévoit l’ouverture, d’ici deux ans, de nouveaux services de médecine nucléaire dans les hôpitaux de l’Ariana (Abderrahmane Mami), Jendouba, Kairouan et Monastir, afin de rapprocher les soins des citoyens et d’alléger la pression sur les services existants dans les hôpitaux de Tunis, Sousse et Sfax, a fait savoir Marwa Somai, assistante hospitalo-universitaire au service de médecine nucléaire à l’Institut national de cancérologie Salah Azaiez à Tunis et membre de la Société tunisienne de médecine nucléaire (STMN).

Dans une interview télévisée accordée à l’agence TAP, la spécialiste a précisé que ces projets étaient programmés depuis plusieurs années signalant que la STMN a récemment rencontré le ministre de la Santé afin de plaider pour leur concrétisation et demander l’augmentation de la production de substances radioactives utilisées dans l’imagerie médicale, notamment pour le « PET Scan », ainsi que le renforcement du nombre de médecins spécialistes dans ce domaine.

Selon Marwa Somai, l’ouverture de ces nouveaux services permettra de réduire les délais d’attente pour les patients et de répondre à une demande croissante en médecine nucléaire, discipline qui assure à la fois le diagnostic et le traitement grâce à une grande précision.

“À la fin de l’année en cours, une avancée majeure est attendue avec l’introduction en Tunisie du radio-traceur « PSMA S-18 », utilisé pour le diagnostic et le traitement du cancer de la prostate”, a-t-elle fait savoir.

La spécialiste a également rappelé que la technique du PET Scan, introduite dans le secteur public en 2019, constitue aujourd’hui un outil essentiel de détection précoce des tumeurs, même de très petite taille. Trois services en sont actuellement dotés dans les hôpitaux de Tunis, Sousse et Sfax, et un quatrième sera bientôt utilisé à l’hôpital militaire de Tunis.

Elle a souligné que la médecine nucléaire est également utilisée dans le traitement de certaines maladies endocriniennes (hyperthyroïdie), neurologiques (épilepsie, Alzheimer), infectieuses et cardiaques. Concernant les substances radioactives injectées, elle a assuré que les doses utilisées sont « très faibles et sans danger » pour le patient, et qu’elles font l’objet d’un contrôle rigoureux.

Créée en 2008, la STMN œuvre à promouvoir la médecine nucléaire, à assurer la formation continue de ses membres et à organiser des rencontres scientifiques en Tunisie et à l’étranger.