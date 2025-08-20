Le ministère de l’Emploi prévient contre les recrutements illégaux à l’étranger

Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a mis en garde les chercheurs d’emploi désireux de travailler à l’étranger contre certaines pratiques frauduleuses. En effet, il a été constaté que des bureaux non agréés publient des offres d’emploi fictives ou trompeuses dans le but d’induire en erreur les candidats.

Le ministère rappelle ainsi que seuls les bureaux de placement disposant d’une autorisation légale délivrée par ses services sont habilités à exercer cette activité. Il invite, par conséquent, les demandeurs d’emploi à faire preuve de vigilance et à vérifier la conformité de tout bureau avant d’entamer une démarche, afin d’éviter toute forme d’arnaque ou d’exploitation.