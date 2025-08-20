Gabès : vaste campagne contre l’occupation illégale de la voie publique

Une vaste opération conjointe visant à éradiquer les installations anarchiques sur la voie publique s’est tenue, hier soir mardi dans les zones de Gabès-ville et Gabès-sud.

L’intervention s’est soldée par la constatation de 13 infractions sanitaires, 16 procès-verbaux économiques, ainsi que la saisie de 130 chaises, 43 tables, 21 kg de café, en plus de divers éléments utilisés illégalement pour l’occupation de l’espace public.

Placée sous la supervision du gouverneur de Gabès, Ridha Necibi, cette campagne avait pour principal objectif l’élimination des manifestations d’occupation illégale de la voie publique et la restitution des trottoirs accaparés par certains exploitants de cafés et commerçants, obligeant les piétons à circuler sur la chaussée au milieu du trafic, exposant ainsi leur sécurité à des risques considérables.

L’opération a mobilisé les services de la municipalité de Gabès, les forces de l’ordre, la police municipale, ainsi que les directions régionales du commerce, de la santé et de l’Instance régionale de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires.