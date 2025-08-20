Football – LNFP : Plusieurs clubs de la Ligue 1 sanctionnées

Le Comité en charge de la gestion de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP), réuni mercredi, a décidé de sanctionner plusieurs clubs de la Ligue 1 à l’issue des matchs de la première et deuxième journées du championnat.

Ledit comité de gestion a, notamment, infligé à la Jeunesse sportive Kairouanaise, à l’Espérance sportive de Tunis, à l’Etoile sportive du Sahel et au Club athlétique Bizertin une amende financière de 2500 dinars assorti d’un avertissement pour jet de projeciles divers par leurs supporters.

Le Club Africain, le Club sportif Sfaxien et l’Espérance sportive de Zarzis ont, quant à eux écopé d’un avertissement et d’une amende de 1500 dinars chacun.