Donald Trump : « je veux essayer d’entrer au paradis »

Le président américain Donald Trump, âgé de 79 ans, a déclaré avec une pointe d’humour que ses chances d’« entrer au paradis » étaient faibles, mais qu’il espérait que la réalisation de la paix en Ukraine pourrait lui ouvrir cette voie.

Lors d’une interview télévisée diffusée sur Fox News, il a expliqué vouloir donner un sens spirituel à ses efforts diplomatiques, affirmant : « Je veux essayer d’entrer au paradis si possible ». Connu pour ses déclarations provocatrices et ses démêlés judiciaires, Trump cherche désormais à afficher une image plus religieuse et tournée vers la foi, surtout depuis qu’il a survécu à une tentative d’assassinat l’an dernier.

Soutenu par une large frange du courant évangélique américain, il tente ainsi de concilier sa quête politique avec une dimension spirituelle, en liant son ambition de mettre fin à la guerre en Ukraine à un idéal presque divin.