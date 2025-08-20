Djerba : reprise de l’activité des ferries après une grève de trois jours

L’activité des ferries vers et depuis l’île de Djerba a repris, mardi à minuit, après la fin de la grève de trois jours observée par les agents des bacs dans la région, a annoncé le secrétaire général du syndicat de base des bacs, Lazhar Jouili.

Il a souligné que les protestataires se sont déclarés prêts à entamer un dialogue constructif afin d’améliorer la qualité des services et les conditions de sécurité à bord des bacs dont l’état est jugé dangereux, selon lui.

La même source a rappelé que les revendications portaient, notamment, sur le renforcement de la flotte et le transfert de l’autorité de supervision des bacs du ministère de l’équipement au ministère des transports.

D’après les données fournies à la journaliste de l’Agence TAP, deux ferries assurent actuellement le transport des passagers et des véhicules dans les deux sens entre l’Ile de Djerba et Djerba Ajim-El Jorf, un troisième bac sera mise en service prochainement.