Tunisie : pic de chaleur demain 20 août jusqu’à 45°C

Le mercredi 20 août 2025 s’annonce comme une journée particulièrement chaude en Tunisie, avec des températures maximales atteignant 45°C à Kairouan et oscillant entre 40 et 43°C dans plusieurs régions intérieures du nord, du centre et du sud.

Les zones côtières du nord et de l’est connaîtront elles aussi une hausse passagère, légèrement au-dessus des normales saisonnières. Toutefois, il ne s’agit pas d’une vague de chaleur prolongée : dès le jeudi 21 août, les températures reculeront sur le nord et les côtes orientales pour retrouver des niveaux proches des moyennes, tandis que la chaleur persistera dans l’intérieur du centre et du sud avec des valeurs comprises entre 40 et 45°C. Le vendredi 22 août, les fortes chaleurs se limiteront essentiellement au sud-ouest, notamment à Tozeur, Kébili, Tataouine et localement au sud de Gafsa, avec des maximales de 40 à 43°C.

À partir de samedi, la situation se stabilisera avec des températures globalement conformes aux normales de saison. Selon l’Observatoire tunisien du temps et du climat, cet épisode chaud reste limité dans le temps et l’espace, loin des records et des critères d’une véritable vague de chaleur.