Sousse : nouveau service de médecine interne inauguré à l’hôpital Farhat Hached

Le nouveau service de médecine interne de l’hôpital universitaire Farhat Hached à Sousse est entré en service, renforçant ainsi les capacités d’accueil et l’offre de soins dans la région, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué.

Ce service, composé de deux pavillons distincts pour hommes et femmes, est doté de 20 lits équipés selon les normes en vigueur. Sa réalisation a nécessité un investissement global d’environ 2,1 millions de dinars.

Selon le ministère, cette nouvelle infrastructure constitue un acquis important pour la région de Sousse. Elle devrait contribuer à améliorer les conditions de prise en charge des patients et à rehausser la qualité des prestations médicales.

A noter que ce projet s’inscrit dans le plan national visant à développer les infrastructures hospitalières et à rapprocher les services de santé de qualité des citoyens dans l’ensemble des régions du pays.