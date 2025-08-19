Ras Jebel : une femme de 70 ans retrouvée vivante au fond d’un puits après trois jours de disparition

À Ras Jebel, dans le gouvernorat de Bizerte, une femme âgée septuagénaire portée disparue depuis trois jours a été retrouvée vivante au fond d’un puits situé dans une zone boisée proche de la ville.

Après d’intenses recherches menées par les habitants, ces derniers ont réussi à la localiser dans l’après-midi du mardi 19 août 2025. Alertées, les unités de la protection civile, appuyées par les forces de sécurité, sont intervenues pour l’extraire et la transférer d’urgence à l’hôpital régional afin qu’elle reçoive les soins nécessaires.

Une enquête a par ailleurs été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa chute dans le puits.