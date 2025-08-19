Championnat d’Afrique : Yasmin Ridhouani brille en haltérophilie avec 6 médailles dont 3 en or

La jeune haltérophile tunisienne Yasmin Ridhouani (catégorie 53 kg) s’est illustrée lors du championnat d’Afrique des jeunes et juniors de haltérophilie, qui se déroule actuellement à Accra, au Ghana.

Elle a décroché un total de six médailles, dont trois en or dans la catégorie des cadettes, remportées aux épreuves de l’arraché, de l’épaulé-jeté et du total.

En parallèle, elle a également obtenu trois médailles de bronze dans les mêmes épreuves chez les juniors, confirmant ainsi son talent prometteur et offrant à la Tunisie une nouvelle performance de haut niveau sur la scène continentale.