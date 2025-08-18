Tunisie : dissolution du bureau fédéral de taekwondo et nomination d’un comité provisoire

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé la dissolution du bureau fédéral de la Fédération tunisienne de taekwondo, en raison de graves manquements et d’une mauvaise gestion, conformément à l’article 21 de la loi fondamentale n°11 du 6 février 1995 relative aux structures sportives.

Un bureau provisoire a été désigné pour assurer la gestion de la Fédération et préparer la tenue d’une assemblée générale dans un délai ne dépassant pas trois mois, soit avant le 12 novembre 2025. Ce bureau est présidé par Ali Gharbi et composé de Ziad Moulhi, Ridha Nssairi, Mongi Boughdiri et Haitham Khamassi.