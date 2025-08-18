Sfax : sit-in des jeunes médecins après l’agression d’un résident à l’hôpital Habib Bourguiba

Suite à l’agression, samedi, d’un médecin résident à l’hôpital Habib Bourguiba à Sfax, par un citoyen, l’Organisation tunisienne des jeunes médecins a publié une déclaration dans laquelle elle exprime sa profonde indignation et appelle l’ensemble du personnel de la santé dans la région à participer à un sit-in de protestation ce lundi à 10h à l’hôpital.

D’après la déclaration, le médecin résident, agressé lors de sa garde, a eu des blessures à la tête nécessitant une surveillance médicale.

L’organisation affirme sa détermination à poursuivre les démarches judiciaires et à recourir à toutes les formes de protestation et d’action légale afin de garantir la dignité et la protection des médecins.

Elle a dénoncé “le silence” des responsables exhortant la direction de l’hôpital à assumer pleinement ses responsabilités, notamment en assurant une présence permanente d’agents de sécurité et en offrant aux internes et résidents un accompagnement juridique effectif.

Elle a souligné que la protection physique et morale des jeunes médecins doit être une priorité.

A noter que le ministère de la Santé avait déjà affirmé, dans un communiqué publié à la suite d’une autre agression contre le personnel médical et paramédical à l’hôpital régional de Kasserine le 29 juin, sa condamnation ferme de toute forme de violence dans les structures de santé et son engagement à renforcer les mesures de protection et de sécurité dans les services d’urgence et les unités sensibles.