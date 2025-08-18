Métro ligne 4 à Tunis : un voyageur tente d’attaquer le conducteur, le trafic interrompu 25 minutes

La Société des Transports de Tunis a annoncé l’arrestation d’un passager qui a tenté d’agresser le conducteur d’une rame de la ligne 4 du métro, lundi vers 16h25.

L’incident s’est produit entre les stations Slimane Kahia et Mansourah Bey, lorsque l’individu, mécontent du refus du conducteur d’ouvrir une porte du côté opposé en pleine marche, a tenté de forcer l’accès à la cabine de conduite et de s’en prendre au chauffeur. Cette agression a provoqué l’interruption du trafic pendant environ 25 minutes, jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre.

Un procès-verbal a été ouvert et les enregistrements vidéo seront remis aux autorités afin de poursuivre l’enquête et engager les poursuites judiciaires nécessaires. La société a réaffirmé sa détermination à lutter contre toute forme de violence pouvant perturber le bon fonctionnement de ses services.