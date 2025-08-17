Sousse : un employé de la Steg décède en réparant une panne électrique

La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) a fait part, ce dimanche 17 août 2025, du décès tragique de l’un de ses agents lors d’une intervention technique à Sousse-Nord. L’employé, Mohamed Abed, a trouvé la mort alors qu’il procédait à la réparation d’une panne sur un poteau électrique à haute tension. Âgé de plusieurs années de service, il laisse derrière lui deux enfants. La Steg a présenté ses condoléances à sa famille et à ses proches, saluant son dévouement dans l’accomplissement de ses missions. Paix à son âme.