Metz – Strasbourg : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Le derby de l’Est entre le FC Metz et le RC Strasbourg, comptant pour la 1ʳᵉ journée de Ligue 1, se disputera le dimanche 17 août 2025 à 17h15. Cette rencontre promet un duel intense entre deux rivaux historiques, bien décidés à marquer les esprits dès le coup d’envoi de la saison.

Les supporters pourront suivre ce match en direct et en exclusivité sur la chaîne Ligue 1+, qui assurera la retransmission intégrale de l’événement.

Pour Metz, jouer à domicile sera un atout précieux face à un Strasbourg toujours difficile à manœuvrer. Les deux équipes viseront une entrée réussie dans ce nouvel exercice du championnat de France.