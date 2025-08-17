Bosnie : 47 touristes israéliens bloqués après que leurs passeports ont été jetés à la poubelle

Un incident pour le moins insolite a frappé un groupe de 47 touristes israéliens en Bosnie, après que leurs passeports ont été jetés par erreur dans une poubelle puis transférés vers une décharge.

Selon le quotidien Yediot Aharonot, les voyageurs, qui devaient rentrer samedi en Israël, se retrouvent désormais bloqués à l’hôtel, en attendant la résolution du problème. Si les caméras de surveillance confirment la thèse d’une erreur, plusieurs membres du groupe soupçonnent toutefois un acte intentionnel lié à la présence de symboles israéliens sur leurs documents. Certains touristes sont même allés jusqu’à fouiller le site d’enfouissement pour tenter de récupérer leurs passeports.

De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé suivre de près la situation, en mobilisant sa représentation diplomatique à Belgrade pour apporter assistance aux voyageurs.