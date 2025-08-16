Le juge révoqué Mourad Messaoudi a été déféré devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis. Il est accusé d’avoir offert des cadeaux en espèces ou en nature en vue d’influencer les électeurs lors de l’élection présidentielle 2024, selon son avocat, Samir Ben Amor.

L’avocat a expliqué dans une publication sur sa page Facebook samedi que le 14 aout, procureur général près la cour d’appel de Tunis a émis un mandat de recherche contre Mourad Messaoudi ( exécutée vendredi), en application d’une décision d’appel par contumace.

Selon lui, cette décision est devenue nulle et sans effet juridique dans la mesure où elle a été contestée par la défense.

Mourad Messaoudi a été arrêté vendredi par des agents en civil.