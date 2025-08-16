Monaco vs Le Havre : quelle chaîne diffuse le match en direct et live streaming ?

La rencontre opposant l’AS Monaco au Havre AC, comptant pour la 1ʳᵉ journée de Ligue 1, se jouera le samedi 16 août 2025 à 19h00. Ce match marquera les débuts des deux équipes dans la nouvelle saison du championnat de France de football.

Les supporters pourront suivre cette affiche en direct et en exclusivité sur la chaîne Ligue 1+, qui retransmettra l’intégralité de la rencontre.

Pour rappel, l’AS Monaco entame cette saison avec l’ambition de jouer les premiers rôles en Ligue 1, tandis que le Havre cherchera à créer la surprise face à un adversaire de haut niveau.