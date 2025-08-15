Violence armée en Suède : fusillade à Örebro fait plusieurs blessés

La police suédoise a annoncé, ce vendredi, que plusieurs personnes ont été blessées lors d’une fusillade survenue à proximité d’une mosquée dans la ville d’Örebro, à l’ouest de Stockholm.

L’alerte a été donnée vers 13 h 45, conduisant les forces de l’ordre et les équipes de secours à intervenir rapidement sur les lieux, tout en demandant au public de respecter le périmètre de sécurité. Les autorités mènent actuellement une enquête pour déterminer les circonstances et les motivations de cet acte. Ce nouvel incident survient dans un contexte de recrudescence de la violence armée en Suède, souvent liée aux guerres de territoire entre réseaux de trafic de drogue. En avril dernier, trois personnes avaient été tuées dans une fusillade à Uppsala, au nord de la capitale, illustrant l’ampleur du phénomène.

Ces règlements de comptes, fréquemment confiés à de très jeunes individus de moins de quinze ans, échappent aux sanctions pénales et constituent un défi majeur pour la sécurité publique.