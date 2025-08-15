Mariage à Kairouan : un coup de feu accidentel atteint un enfant !

Dans la soirée du jeudi 14 août 2025, un enfant a été grièvement blessé par un tir accidentel provenant du fusil de chasse de son père, alors qu’ils assistaient ensemble à un mariage dans la délégation de Kairouan Sud.

Le coup de feu, parti par inadvertance, l’a atteint à plusieurs endroits du corps avec des plombs, provoquant des lésions multiples. L’enfant a été rapidement transporté à l’hôpital Al Aghaliba de Kairouan pour y recevoir les soins nécessaires. Selon les premières informations rapportées par Radio Diwan FM, son état de santé a été jugé stable.