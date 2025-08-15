Football – Ligue 1 (2e journée) : Les résultats des matchs de vendredi

Résultats des rencontres de la 2e journée du championnat de Ligue 1 du football professionnel, disputées vendredi:
Vendredi 15 août
Hamadi Agrebi de Radès :
Espérance ST 1 Abderrahmane Konaté 20′
US Monastir 1 Youssef Abdelli 68′
A La Marsa :
AS Marsa 1 Ahmed Hadhri 78′
US Ben Guerdane 0
A Soliman :
AS Soliman 0
ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Bahia 72′
A Béja :
O Béja 0
AS Gabésien 0
Samedi 16 août
A Sousse :
ES Sahel – Club Africain Arb: Nidhal Letaief
Au Bardo :
Stade Tunisien – JS Kairouan Arb: Houssem Ben Sassi
A Bizerte :
CA Bizertin – CS Sfaxien Arb: Khaled Gouider
A Zarzis :
ES Zarzis – JS Omrane Arb: Walid Mansri
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1-. ES Metlaoui 4 2 1 1 0 1 0 +1
2. JS Omrane 3 1 1 0 0 3 1 +2
-. USB Guerdane 3 2 1 0 1 2 1 +1
-. ES Zarzis 3 1 1 0 0 2 1 +1
-. Club Africain 3 1 1 0 0 1 0 +1
-. JS Kairouan 3 1 1 0 0 1 0 +1
-. AS Marsa 3 2 1 0 1 1 1 0
8. US Monastir 2 2 0 2 0 2 2 0
-. Espérance ST 2 2 0 2 0 1 1 0
-. AS Gabès 2 2 0 2 0 0 0 0
11-. S.Tunisien 1 1 0 1 0 1 1 0
-. CA Bizertin 1 1 0 1 0 0 0 0
-. O. Béja 1 2 0 1 1 0 2 -2
14. CS Sfaxien 0 1 0 0 1 1 2 -1
-. AS Soliman 0 2 0 0 2 0 2 -2
-. ES Sahel 0 1 0 0 1 1 3 -2