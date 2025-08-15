Football – Ligue 1 (2e journée) : Les résultats des matchs de vendredi

Résultats des rencontres de la 2e journée du championnat de Ligue 1 du football professionnel, disputées vendredi:

Vendredi 15 août

Hamadi Agrebi de Radès :

Espérance ST 1 Abderrahmane Konaté 20′

US Monastir 1 Youssef Abdelli 68′

A La Marsa :

AS Marsa 1 Ahmed Hadhri 78′

US Ben Guerdane 0

A Soliman :

AS Soliman 0

ES Métlaoui 1 Ahmed Ouled Bahia 72′

A Béja :

O Béja 0

AS Gabésien 0

Samedi 16 août

A Sousse :

ES Sahel – Club Africain Arb: Nidhal Letaief

Au Bardo :

Stade Tunisien – JS Kairouan Arb: Houssem Ben Sassi

A Bizerte :

CA Bizertin – CS Sfaxien Arb: Khaled Gouider

A Zarzis :

ES Zarzis – JS Omrane Arb: Walid Mansri

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1-. ES Metlaoui 4 2 1 1 0 1 0 +1

2. JS Omrane 3 1 1 0 0 3 1 +2

-. USB Guerdane 3 2 1 0 1 2 1 +1

-. ES Zarzis 3 1 1 0 0 2 1 +1

-. Club Africain 3 1 1 0 0 1 0 +1

-. JS Kairouan 3 1 1 0 0 1 0 +1

-. AS Marsa 3 2 1 0 1 1 1 0

8. US Monastir 2 2 0 2 0 2 2 0

-. Espérance ST 2 2 0 2 0 1 1 0

-. AS Gabès 2 2 0 2 0 0 0 0

11-. S.Tunisien 1 1 0 1 0 1 1 0

-. CA Bizertin 1 1 0 1 0 0 0 0

-. O. Béja 1 2 0 1 1 0 2 -2

14. CS Sfaxien 0 1 0 0 1 1 2 -1

-. AS Soliman 0 2 0 0 2 0 2 -2

-. ES Sahel 0 1 0 0 1 1 3 -2