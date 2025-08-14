Tunis : non-lieu pour Slim Chiboub dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État

Le 14 août 2025, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Tunis a prononcé un non-lieu dans l’affaire visant l’homme d’affaires Slim Chiboub, écartant les accusations de « complot contre la sûreté de l’État » et de « formation d’une entente criminelle » faute de preuves suffisantes.

Elle a également jugé que le pôle judiciaire antiterroriste n’était pas compétent pour traiter les affaires de droit commun le concernant, renvoyant ces dossiers au parquet pour décision. Pour rappel, Slim Chiboub, gendre de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali, avait été placé en détention le 3 juillet 2024 dans le cadre d’une affaire mêlant des accusations liées au terrorisme et à d’autres infractions de droit commun.