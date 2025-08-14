Football – Ligue 1 (2e journée) : Un clasico sous tension à Sousse et un choc prometteur à Radès

Les clubs de la Ligue 1 du football professionnel enchaînent ce week-end avec la 2e journée du championnat, prévue vendredi et samedi. Une journée qui verra notamment, l’Olympique de Sousse accueillir un classico de haut vol entre l’Etoile sportive du Sahel et le Club Africain, tandis que le stade olympique de Radès abritera le choc entre l’Espérance de Tunis, tenant du titre, et l’Union sportive Monastirienne, son dauphin.

En effet, dans un clasico sous tension, le Club Africain cherchera à confirmer son bon départ et à enchaîner les victoires après son succès en ouverture face à l’AS Marsa (1-0). Les clubistes espèrent renouer cette saison avec un titre de champion, absent de leur palmarès depuis 2015. De son côté, l’Etoile du Sahel devra se racheter après sa défaite surprise face à la JS Omrane (1-3), et éviter ainsi de répéter le scénario de l’an dernier, où un début raté avait compromis toutes ses ambitions.

Bien que l’Etoile bénéficie d’un avantage psychologique (10 victoires et 10 nuls face au CA depuis 20 matchs), ce clasico reste imprévisible. Le mental et l’état de forme des deux formations seront déterminants. Le doyen des entraîneurs tunisiens Faouzi Benzarti compte capitaliser sur le succès de la 1re journée, en s’appuyant sur une pression haute et une maîtrise balle au pied. En face, Lassad Dridi, sous pression, doit revoir sa tactique après le cafouillage défensif et les interrogations sur ses recrues étrangères.

A Radès, L’Espérance et l’US Monastir seront en quête de leur premier succès, après des matchs nuls en ouverture (0-0 à Gabès pour l’EST, 1-1 contre le Stade Tunisien pour l’USMo).

Les sang et or, critiquées pour leurs prestations mitigées (y compris en Supercoupe malgré la victoire), doit rassurer ses supporters. L’entraîneur Maher Kanzari est attendu sur un repositionnement tactique, avec le retour de l’attaquant algérien Youcef Belaili comme atout offensif. En revanche, les Brésiliens Yan Sasse et Rodrigo restent incertains, tout comme le Sud-Africain Elias Mokoena, proche d’un départ.

Côté monastirien, l’entraîneur Montassar Louhichi espère faire oublier le nul décevant contre le Stade Tunisien et relancer son équipe avant sa prochaine campagne en Ligue des Champions africaine face aux East End Lions FC de Sierra Leone. Malgré le départ de leur buteur Hazem Mastouri vers la Russie et les absences possibles de Mahmoud Ghorbel et Mehdi Gannouni, les usémistes misent sur leur jeu collectif pour allier solidité défensive et efficacité en attaque.

Voici le programme de la 2e journée (tous les matchs à 16h30:

Vendredi 15 août

Hamadi Agrebi de Radès :

Espérance ST – US Monastir Arb: Sadok Selmi

ALa Marsa :

AS Marsa – US Ben Guerdane Arb: Hamda Jaied

A Soliman :

AS Soliman – ES Métlaoui Arb: Montassar Belarbi

A Béja :

O Béja – AS Gabésien Arb: Khalil Jari

Samedi 16 août

A Sousse :

ES Sahel – Club Africain Arb: Nidhal Letaief

Au Bardo :

Stade Tunisien – JS Kairouan Arb: Houssem Ben Sassi

A Bizerte :

CA Bizertin – CS Sfaxien Arb: Khaled Gouider

A Zarzis :

ES Zarzis – JS Omrane Arb: Walid Mansri