Tunisie : 10 ans de prison pour un étudiant en médecine accusé de liens avec Daech

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès du tribunal de première instance de Tunis a condamné, la semaine dernière, un étudiant en médecine à une peine de dix ans de prison.

Selon une source judiciaire citée par Diwan FM ce mercredi, le jeune homme était poursuivi pour avoir communiqué avec des éléments terroristes affiliés à l’organisation dite “Daech”. Les investigations ont révélé qu’il publiait sur ses comptes de réseaux sociaux des messages faisant l’apologie de ce groupe terroriste et incitant à y adhérer.